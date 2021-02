Clubhouse bannato in Cina: gli utenti l'avevano usato per parlare di politica

Clubhouse è il social network del momento ed anche in Italia l'adozione è in crescita dopo che molti VIP ne hanno iniziato a parlare. La piattaforma voice-only però sta già affrontando il suo primo ban, in Cina.

Secondo quanto riportato da Reuters, infatti, sempre più persone della Cina continentale da qualche ora non riescono ad accedere a Clubhouse. A quanto pare però non si tratta di una banale interruzione dovuta a problemi tecnici: TechCrunch riporta che il servizio è stato bannato sulla scia di quanto fatto con altri servizi di social media americani, tra cui Twitter e Facebook.

Le motivazioni sono puramente politiche e legate alla libertà d'opinione. Il Guardian infatti afferma che su Weibo da qualche giorno sta spopolando un trend topic noto come "il Rinascimento della Cina", legato proprio a Clubhouse, che sarebbe stato utilizzato per parlare di questioni legate alla politica ed ai diritti umani.

Il giornale britannico riferisce infatti di alcune "stanze" in cui gli iscritti avevano discusso della questione di Hong Kong, Taiwan ma anche di politica e della parità di genere. L'hashtag "Il Rinascimento della Cina" su Weibo ha registrato più di 50 milioni di visite, e probabilmente proprio questa popolarità ha spinto il Governo e le autorità a decretare il ban.