Clubhouse ha una prima beta per Android, ma è disponibile per pochissimi utenti

A metà aprile gli sviluppatori di Clubhouse hanno confermato l’arrivo dell’applicazione su Android nel corso di maggio 2021 e, per ora, i segnali sono decisamente positivi: il famoso social network è infatti giunto sugli smartphone del robottino verde nella prima versione beta, disponibile però per pochissimi utenti.

Stando a quanto riportato da XDA Developers, infatti, lo stesso team di Clubhouse ha confermato tramite un post sul blog ufficiale della piattaforma che è la distribuzione della “versione beta approssimativa” dell’applicazione per Android è ufficialmente cominciata negli ultimi giorni. C’è però un dettaglio importante: solamente un numero notevolmente ristretto di tester selezionati potrà accedervi, in vista del lancio della versione stabile e dell’apertura a un bacino d’utenza più numeroso.

Al momento, quindi, la data esatta di rilascio della versione Android sul Google Play Store non è nota, o meglio rimane prevista per maggio 2021. Nel mentre, però, stanno piovendo numerose alternative a Clubhouse da parte dei principali rivali. Tra queste, a riscuotere popolarità sono state in particolare Twitter con Spaces, disponibile da inizio marzo come beta su Android, e Telegram con la già consolidata feature “Chat Vocali 2.0” pensata proprio per ospitare conversazioni vocali assieme a un numero elevato di ascoltatori, in diretta.

Sarà dunque interessante vedere come Clubhouse si presenterà agli utenti Android, notevolmente più numerosi rispetto a quelli iOS, e come affronterà la competizione con funzionalità inedite o altre sorprese. L’ultima tra queste novità ha visto cambiamenti sul sistema di pagamento che, da inizio aprile, concede il 100% della monetizzazione ai content creator stessi, senza alcuna commissione da parte dei gestori della piattaforma.