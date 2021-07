Clubhouse si espande oltre la chat audio: ecco la chat testuale Backchannel

Clubhouse continua a introdurre funzionalità nella speranza di ritornare in auge nel corso del 2021, replicando il successo ottenuto nel 2020. Dopo l’annuncio della collaborazione con TED, ora i gestori della piattaforma social audio hanno aggiunto Backchannel, funzione di chat testuale diretta.

L’annuncio è giunto da Clubhouse proprio nelle ultime ore, rivelando così a tutti gli utenti Android e iOS l’arrivo della messaggistica diretta nell’applicazione, sia tra singole persone che tra più utenti in un gruppo unico. In tale contesto, per ora, è possibile soltanto inviare link ad altre pagine Web d’interesse, mentre non si possono ancora inviare contenuti multimediali quali immagini e video – un portavoce ha però confermato che “la feature sta arrivando, assieme a poche altre funzionalità”.

L’obiettivo di Backchannel in realtà non è tanto quello di permettere agli utenti di chattare in privato, sebbene rimanga comunque possibile; piuttosto, mira ad aiutare i moderatori a chattare tra loro mentre c’è una conversazione audio attiva, o anche a riunire coloro che hanno partecipato alla chat audio in seguito all’evento d’interesse.

Sebbene possa apparire come una funzionalità che si distacca dalla natura stessa di Clubhouse, in realtà si tratta di un passo fondamentale e necessario dato che la concorrenza la offre sin dal lancio. Un esempio chiave è Facebook con le sue Live Audio Rooms, idea nata proprio per rispondere a Clubhouse e già dotata sin dal lancio di alcune feature inedite che miglioravano l’esperienza d’uso. Insomma, ora sembra essere Clubhouse il social che dovrà seguire la concorrenza.