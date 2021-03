Clubhouse, anche LinkedIn si prepara a un nuovo sistema di comunicazione

In seguito al successo dell'innovativa piattaforma social Clubhouse, numerose compagnie si sono già messe all'opera per introdurre sulle loro piattaforme un sistema di comunicazione ispirato al social del momento.

Fra i tanti colossi interessati a introdurre un sistema di esperienze comunicative di questo genere troviamo anche LinkedIn, il social network pensato per stabilire reti sociali di tipo professionale.

Ai microfoni di TechCrunch, i portavoce di LinkedIn hanno dichiarato che "Stiamo effettuando i primi test per creare un'esperienza audio unica collegata alla tua identità professionale [...] E stiamo cercando di capire come portare l'audio ad altre parti di LinkedIn come eventi e gruppi, per offrire ai nostri membri ancora più modi per connettersi alla loro comunità".

Come riporta la fonte, LinkedIn è già a una fase avanzata di sviluppo di questa importante feature e sarebbe prossima ad avviare la fase di beta test. La compagnia ha anche concesso un'anteprima dell'interfaccia grafica che dovrebbe avere il prodotto finale al lancio, con stanze suddivise in un palco con gli speaker e il pubblico in ascolto nella parte inferiore della schermata.

Nel frattempo, fonti ufficiali hanno confermato che Clubhouse sarebbe già al lavoro su una versione ufficiale del noto social network anche per Android, ma ci vorrà del tempo prima della sua pubblicazione sui principali Store.