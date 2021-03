Clubhouse ci metterà 'un paio di mesi' per arrivare su Android, parola del co-fondatore

L'app di social audio Clubhouse continua a riscuotere successo su App Store, dove ha superato 8 milioni di download ancora a metà febbraio, ma gli utenti più appassionati sono in attesa della versione ufficiale anche su Android. L’azienda ha però rivelato che sarà necessario attendere “un paio di mesi” prima di vederla arrivare.

Come ripreso anche dai colleghi di TechCrunch, il co-fondatore di Clubhouse Paul Davison ha dichiarato che gli sviluppatori della società stanno già lavorando "davvero duramente" per passare ad Android, ma il rilascio su Google Play Store a quanto pare accadrà solamente verso tarda primavera o estate 2021. L’obiettivo è chiaro: ottenere sempre più utenti nel momento di boom della piattaforma.

Purtroppo, però, i rivali hanno colto l’attimo e hanno agito rapidamente per rilasciare una loro versione analoga di Clubhouse o implementarla nelle loro piattaforme già esistenti. Tra di essi, i primi che hanno annunciato il lancio della feature sono Twitter con Spaces, la cui beta è stata aperta agli utenti Android nel corso delle ultime settimane in vista del lancio previsto per il mese di aprile, decisamente in anticipo rispetto a quanto comunicato da Paul Davison.

Altrimenti, anche Telegram ha lanciato le “Chat Vocali 2.0” negli ultimi giorni per permettere agli utenti di ospitare conversazioni vocali nei canali e nei gruppi pubblici anche con diverse centinaia di persone collegate, di cui solo quelle selezionate saranno, ovviamente, gli oratori.

Secondo Davison, però, questa esperienza non andrebbe particolarmente a genio al team di Clubhouse in quanto lasciare l’accesso aperto a tutti presenterebbe numerosi rischi riguardo la positività dell’esperienza: per affrontare queste sfide, Clubhouse prevede di apportare diverse modifiche al feed delle attività, nuovi strumenti per un maggiore controllo delle notifiche push e il lancio di ulteriori funzionalità di personalizzazione. Infine, si pensa anche all’abbandono dello status di “solo invito” nel corso dei prossimi mesi, così da permettere a sempre più persone di diventare content creator promettenti.

Intanto Clubhouse è stata bannata in Cina, dato che la piattaforma veniva usata dagli utenti per parlare di politica.