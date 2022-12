Clubhouse, multa da 2 milioni in Italia: 'accertate numerose violazioni'

Clubhouse è stata l'app simbolo del 2020, ma è finita rapidamente nel dimenticatoio. Quest'oggi il Garante ha annunciato una multa da 2 milioni di Euro a causa di numerose violazioni accertate durante l'indagine.

Nel comunicato viene contestata "scarsa trasparenza sull’uso dei dati degli utenti e dei loro “amici”; possibilità per gli utenti di memorizzare e condividere gli audio senza consenso delle persone registrate; profilazione e condivisione delle informazioni sugli account senza l’individuazione di una corretta base giuridica; tempi indefiniti di conservazione delle registrazioni effettuate dal social per contrastare eventuali abusi".

La società ora dovrà adottare una serie di misure per mettersi in regola, ma le è stato vietato anche ogni ulteriore trattamenti delle informazioni per scopi di marketing e profilazione senza l'esplicito consenso degli utenti.

Clubhouse dovrà anche "introdurre una funzionalità che consenta loro di apprendere, prima dell’ingresso nella stanza di conversazione, della possibilità che la chat venga registrata, e introdurre un meccanismo per informare coloro che non sono ancora utenti sull’uso che verrà effettuato dei loro dati personali". Prevista anche l'integrazione dell'informativa, specificando quale base giuridica applichi ad ogni finalità di trattamento, ma anche i tempi di conservazione dei dati personali e dei file audio e tutte le informazioni previste dalla normativa GDPR.