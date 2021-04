Clubhouse, il nuovo sistema di pagamento concede il 100% ai creator

Clubhouse, il social che sta riscrivendo le regole del gioco e che sta macinando record su record ha da poco introdotto un'interessante novità sulla monetizzazione dei contenuti. Vediamo di cosa si tratta.

L'app di social audio consentirà a breve a tutti gli utenti di offrire denaro ai creator, in quella che si prospetta come la prima sterzata verso la monetizzazione dei contenuti, esattamente come succede su praticamente tutte le piattaforme social attualmente esistenti.

Clubhouse ha inoltre affermato che le politiche adottate dalla società permetteranno ai creator di non pagare alcuna commissione sui guadagni. In altre parole, le somme versate dagli utenti finiranno al 100% nelle tasche degli autori.

Una piccola rivoluzione insomma. Per effettuare pagamenti, basterà entrare nel profilo dell'utente al quale si desidera effettuare una donazione, quindi selezionare Invia denaro e scegliere l'importo desiderato. A dire il vero una commissione ci sarà, per l'esattezza verso Stripe, la società partner di Clubhouse che si occupa di elaborare i pagamenti, ma sarà a carico dell'utente.

L'annuncio arriva giusto a poche settimane dall'introduzione del primo programma di accelerazione dei contenuti, Clubhouse Creator First. Ricordiamo infine che a breve Clubhouse arriverà anche su Android, anche se ci sarà da aspettare almeno un paio di mesi prima di poterla provare anche sugli smartphone con il robottino verde.