Clubhouse, quando arriverà su Android in Italia? A breve il rollout globale

Clubhouse, il social network in cui si usa solamente la propria voce, è stato particolarmente al centro dell'attenzione mediatica nel corso dell'ultimo periodo. Certo, i "riflettori" sembrano essersi un po' spenti, ma c'è ancora una buona fetta di pubblico pronta ad accogliere l'applicazione. Facciamo riferimento agli utenti Android.

Infatti, ricordiamo che inizialmente il social network era disponibile solamente per iOS. La versione pubblica per Android è invece arrivata di recente negli USA, ma finora gli utenti nostrani sono rimasti "a bocca asciutta". Tuttavia, il "momento clou" sta per arrivare. Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizmodo e PhoneArena, il rollout a livello globale partirà il 21 maggio 2021, ovvero tra pochi giorni.

In ogni caso, non fatevi "ingannare": l'applicazione ufficiale per Android di Clubhouse potrebbe non arrivare subito in Italia. Infatti, il software dovrebbe inizialmente approdare in Giappone, Russia, Brasile, Nigeria e India, per poi essere rilasciato gradualmente anche negli altri Paesi (forse anche nella stessa giornata, ma non è detto). Inoltre, a quanto pare in questo primo periodo sarà possibile accedere solamente su invito. Tuttavia, l'app sarà ufficialmente disponibile sul Play Store di Google (potete già effettuare la pre-registrazione).

In ogni caso, i download sono scesi molto nel corso delle ultime settimane: Clubhouse riuscirà a "tornare in voga" con il rilascio su Android? Staremo a vedere.