Clubhouse rilascia la Music Mode dedicata alla musica dal vivo in alta qualità

Sebbene il “momentum” di Clubhouse visto nel 2020 e a inizio 2021 sia ormai giunto al suo termine, gli sviluppatori del social network solo audio non cessano di rilasciare nuove funzionalità. In particolare, nelle ultime ore è avvenuto il rilascio della Music Mode dedicata, come da nome, ai musicisti e agli amanti della musica dal vivo.

L’annuncio è giunto proprio tramite il blog ufficiale Clubhouse, dove la società ha scritto quanto segue: “Annuncio per i musicisti! Oggi presentiamo la modalità Musica, nuova impostazione che vi aiuterà a suonare al meglio quando vi esibirete su Clubhouse. Sia che voi stiate preparando una nuova canzone, suonando il piano o ospitando una jam session con i vostri amici, la modalità Musica ottimizzerà Clubhouse per trasmettere la musica ad alta qualità. Sarete anche in grado di utilizzare apparecchiature audio professionali per le vostre performance, come microfoni USB esterni o mixer”.

Per attivare la modalità Musica sarà sufficiente toccare i tre punti nell’angolo in alto a destra, una volta aperta una stanza, selezionare l’opzione “Qualità Audio” e poi “Musica” per iniziare la jam session. Coloro che saranno già in ascolto potranno assistere allo spettacolo alla migliore qualità audio possibile, anche senza la necessità di salire sul palco. Basterà collegare cuffie, auricolari, altoparlanti o semplicemente ascoltare la musica dal vivo dalle casse dello smartphone.

In aggiunta alla nuova Music Mode, Clubhouse ha aggiornato la funzione di ricerca posizionando la barra dedicata in una posizione più comoda. Inoltre, tramite la medesima feature sarà possibile invitare rapidamente gli amici in una stanza audio dal vivo. Piccole novità che, aggiunte ai lavori in corso sulla feature “Wave”, contribuiranno senza dubbio a migliorare Clubhouse. Chissà, però, se tornerà popolare come una volta.