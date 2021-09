Clubhouse si rinnova: al lavoro sulla nuova funzione 'Wave'

Ormai da più di un mese Clubhouse è disponibile in Italia senza invito e se da un lato rimuovere questa limitazione ha permesso a più persone di creare il proprio account, l'app ha in qualche modo lasciato indietro parte della sua esclusività.

Per questo motivo, la chiave del successo è racchiusa nella parola rinnovamento. Non a caso, da qualche tempo il team dietro al social-audio ha reso disponibile il Backchannel per Clubhouse, vale a dire una vera e propria chat testuale interna all'applicazione, per rendere più ricca l'esperienza all'interno della piattaforma.

La novità del mese invece potrebbe riguardare una nuova funzionalità che ruota intorno al sistema degli inviti. La scoperta, effettuata da Jane Manchun Wong, esperta in reverse engineering, che ha scovato una funzione sperimentale all'interno dell'applicazione, appunto "Wave", che consente di invitare gli amici alle conversazioni semplicemente facendogli sapere che si è disponibile e sventolando la mano.

Il nuovo pulsante dovrebbe apparire affianco al nome degli utenti con cui siamo in contatto. Una volta selezionato, il contatto saprà che si è disponibili per parlare e verrà automaticamente creata una stanza privata.

Ricordiamo che Clubhouse è nato come piattaforma esclusiva, alla quale era possibile accedere solo tramite inviti. Salito alla ribalta come "il social dei VIP", anche Elon Musk ha fatto la sua apparizione su Clubhouse.