Clubhouse spopola su App Store: superata quota 8 milioni di download

Continua a spopolare Clubhouse, mentre aumentano le segnalazioni di app fake che hanno ingannato molti utenti. Il nuovo social network solo-voce, infatti ha registrato 8 milioni di download sull'App Store di iOS, l'unica piattaforma su cui è al momento disponibile.

Si tratta di un risultato straordinario, soprattutto se si tiene conto del lasso di tempo in cui è stato raggiunto. App Annie, che ha effettuato i calcoli, sostiene che il 1 Febbraio l'applicazione aveva fatto registrare 3,5 milioni di download: dopo due settimana il numero è più che raddoppiato ed ora è a quota 81 milioni.

Secondo le proiezioni, Clubhouse è sulla buona strada per raggiungere a stretto giro di orologio quota 10 milioni di download.

E' innegabile che un boost importante a questo aumento dei download l'abbiano dato vip come Mark Zuckerberg ed Elon Musk che si sono iscritti al social per discutere di vari temi, tra cui il caso Gamestop. Addirittura, il CEO di Tesla e SpaceX ha invitato anche il presidente russo Vladimir Putin ad una chiacchierata su Clubhouse, ma dal Cremlino non è arrivata ancora alcuna risposta.

Attualmente Clubhouse è accessibile solo tramite invito, per coloro che posseggono un iPhone. Gli sviluppatori però hanno già annunciato che presto l'applicazione arriverà anche su Android per allargare la platea di utenti.