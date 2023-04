Clubhouse taglia il 50% del personale: dopo il Covid la gente si parla di persona

Clubhouse, insieme a Zoom, è stata probabilmente l’app simbolo del periodo di lockdown imposto dalla pandemia di Coronavirus. E dal momento che le restrizioni sono state allentate, evidentemente è calata anche la base di utenti attiva, motivo per cui la compagnia ha deciso di licenziare il 50% del suo personale.

L’annuncio è stato dato dai cofondatori Paul Davidson e Rohan Seth, in un memo inviato ai dipendenti in cui hanno sottolineato la necessità di “resettare” l’azienda nell’era post-Covid. Particolarmente interessante è la parte sulle interazioni tra le persone.

I due fondatori infatti spiegano che “poiché il mondo si è aperto dopo il Covid, è diventato più difficile per molte persone trovare i propri amici su Clubhouse e trovare il tempo per lunghe conversazioni nella loro vita quotidiana. Per trovare il suo ruolo nel mondo, il prodotto deve evolversi e richiede un periodo di cambiamento”. Sostanzialmente quindi anche i due dirigenti riconoscono che con la fine dei lockdown le persone hanno ripreso ad incontrarsi e parlare fisicamente piuttosto che tramite un’app, sebbene client come Zoom siano ancora molto popolari anche in ambito business. È chiaro però che Clubhouse funzionava in maniera diversa ed alla luce di tali cambiamenti nel mondo è necessario un cambiamento.

Evidentemente quindi nemmeno le nuove funzioni come Wave per Clubhouse hanno dato i frutti sperati. Non è chiaro però che tipo di modifiche abbiano intenzione di introdurre per il futuro di Clubhouse.