CMF Buds by Nothing ufficiali in Italia: gli auricolari low cost arrivano su Amazon

Dopo aver pubblicato la nostra recensione di Nothing Phone (2a), è arrivato il momento di tornare a fare riferimento all'azienda di Carl Pei, o meglio al sub-brand CMF by Nothing. Infatti, proprio nel contesto dell'evento di presentazione del succitato dispositivo è arrivato anche l'annuncio degli auricolari low cost CMF Buds.

Questi ultimi, come svelato direttamente dal palco del keynote Nothing Fresh Eyes andato in scena nella giornata del 5 marzo 2024, verranno lanciati a livello Global a un prezzo di 39 euro. Come riportato anche da portali come GSMArena, l'inizio della fase di preorder per il nostro Paese è previsto per il 12 marzo, mentre l'effettiva disponibilità partirà dal 18 marzo.

Tutto questo in esclusiva Amazon, così come avviene anche per diversi altri Paesi europei. In ogni caso, gli auricolari CMF Buds supportano la cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 42 dB e non manca una modalità trasparenza. Presente inoltre il supporto al Fast Pair, nonché al Bluetooth 5.3, alla connettività multi-point e alla modalità gaming Low Lag.



Si fa poi riferimento a driver da 12,4mm con Ultra Bass Technology 2.0 e a una certificazione IP54. Presenti anche quattro microfoni, mentre l'autonomia stimata è di un totale con custodia di 35,5 ore (6,5 ore a fronte di una ricarica di appena 10 minuti). Per maggiori dettagli, potreste in ogni caso voler dare un'occhiata al portale ufficiale di CMF By Nothing. Per il resto, durante l'evento è stato svelato anche il modello CMF Neckband Pro, ma quest'ultimo non è in arrivo dalle nostre parti, perlomeno per il momento.