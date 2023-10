CMF by Nothing annuncia i primi prodotti low cost: ecco Buds Pro e Watch Pro

In seguito alle prime avvisaglie sui prodotti di CMF by Nothing, è giunto il momento di scendere nel dettaglio delle novità. Infatti, Carl Pei e soci hanno svelato ufficialmente gli auricolari Buds Pro e lo smartwatch Watch Pro, accompagnati dal caricatore Power 65W GaN.

A tal proposito, come si apprende direttamente dal portale ufficiale di CMF by Nothing, si punta su prodotti di fascia entry-level, che infatti hanno un prezzo complessivo di meno di 160 dollari. Più precisamente, i costi sono rispettivamente di 49 dollari per i Buds Pro, 69 dollari per il Watch Pro e 39 dollari per il Power 65W GaN.

Gli auricolari wireless Buds Pro sono dotati di ANC fino a 45dB, così come non manca la modalità Trasparenza. C'è poi la certificazione IP54, mentre l'autonomia stimata arriva a fino a 11 ore di riproduzione (si arriva a un massimo di 39 ore mediante la custodia). Lo smartwatch Watch Pro presenta invece uno schermo OLED da 1,96 pollici con risoluzione 502 x 410 pixel, GPS integrato, certificazione IP68 e quadranti personalizzati.

Presente la possibilità di monitorare la frequenza cardiaca, così come risulta possibile tracciare sonno, ossigeno nel sangue e passi. Le modalità sportive sono 110, mentre l'altoparlante e il microfono integrati consentono di effettuare chiamate, accedendo ai contatti legati allo smartphone. L'autonomia stimata in questo caso è di 13 giorni. Infine, il caricatore Power 65W GaN dispone di due porte USB-C e una USB-A. Potete comunque dare un'occhiata alle immagini presenti in calce per maggiori dettagli.

In ogni caso, la disponibilità è iniziata mediante un drop limitato nella giornata del 30 settembre 2023, a partire dal negozio londinese di Nothing. Tuttavia, il brand ha già ufficializzato la vendita "in più località" nel corso di queste settimane, nonostante non ci siano dettagli in merito a un possibile approdo dei prodotti in Italia.