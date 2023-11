CMF by Nothing è approdata in Italia: attenzione ad Amazon

Sono già passati alcuni mesi dall'annuncio del brand CMF by Nothing, che in parole povere rappresenta un ramo economico dell'azienda di Carl Pei e soci. Finora non c'erano state troppe indicazioni in merito all'approdo del sub-brand low cost sul mercato nostrano, ma a breve i primi prodotti saranno acquistabili su Amazon Italia.

Certo, cercando il nome del brand sul popolare store e-commerce si possono già trovare annunci, che sono però legati a rivenditori. Ad esempio, lo smarwatch Watch Pro viene proposto, al momento in cui scriviamo, a un costo pari a 99 euro, mentre gli auricolari Buds Pro dispongono di un prezzo di 49 euro su Amazon Italia.

Tuttavia, la questione più concreta è che lo stesso brand ha confermato l'imminente approdo in Italia. Si tratta insomma di un lancio un po' diverso dal solito, considerando anche che non abbiamo ricevuto alcun comunicato stampa in merito, ma di fatto tutto è legato a un post pubblicato nella giornata del 7 novembre 2023 sul portale ufficiale di CMF by Nothing.

È da quest'ultimo che si apprende l'espansione del sub-brand low cost in 15 Paesi a partire dalla succitata data (si punta a 26 Paesi entro fine 2023). Insieme all'Italia, per cui viene indicata una distribuzione in esclusiva Amazon con preordini a partire da novembre 2023 e spedizioni a partire da dicembre 2023, ci sono Giappone, Germania, Stati Uniti d'America, Regno Unito e molti altri.

Insomma, Carl Pei e soci stanno di fatto espandendo il brand a livello Global. Tuttavia, potreste voler attendere un po' per la distribuzione ufficiale, visto che a quanto pare gli annunci attualmente presenti su Amazon sono legati a rivenditori.