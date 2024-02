CMF by Nothing: in arrivo due prodotti insieme a Nothing Phone (2a)

In seguito all'annuncio del processore di Nothing Phone (2a), arrivano altre novità dal brand di Carl Pei. Più precisamente, questa volta si fa riferimento al sub-brand CMF by Nothing, pronto a svelare ben due prodotti nel contesto dell'ormai vicino evento.

Infatti, nella giornata del 21 febbraio 2024 l'azienda ci ha inviato un comunicato stampa in cui preannuncia il reveal di CMF Buds e CMF Neckband Pro nel contesto del keynote di presentazione del 5 marzo 2024, che prenderà il via alle ore 12:30 italiane e sappiamo essere stato ribattezzato "Nothing: Fresh Eyes".

Certo, si tratta proprio dell'evento legato a Nothing Phone (2a), come già annunciato qualche giorno fa. Insomma, ci saranno anche dei dispositivi audio in questo contesto, a cui tra l'altro risulta già possibile dare un primo sguardo mediante l'immagine presente in apertura. In ogni caso, da un comunicato di Nothing apprendiamo che lato Global arriveranno gli auricolari wireless con ANC CMF Buds.

Il modello CMF Neckband Pro, che viene descritto come "il primo dispositivo Active Noise Cancelling (ANC) ibrido da 50 dB di questa categoria", rimarrà invece confinato in India, salvo eventuali cambiamenti futuri. Per il resto, ricordiamo che i primi prodotti CMF by Nothing sono sbarcati in Italia a fine 2023, mentre per ulteriori dettagli potreste magari voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di CMF by Nothing.