CMF by Nothing, smartwatch e earbuds in arrivo: svelata la data di lancio

A inizio agosto, Nothing ha annunciato il sub-brand CMF. Specializzato in prodotti low-cost e destinato principalmente ai mercati emergenti, CMF avrebbe iniziato a mettere i suoi device sul mercato entro fine 2023, secondo Carl Pei. Effettivamente, il CEO di Nothing ha mantenuto la promessa: i primi dispositivi CMF by Nothing sono in arrivo!

Il Vicepresidente di Nothing India Manu Sharma, infatti, ha spiegato su X che i primi dispositivi targati CMF By Nothing saranno lanciati il 26 settembre. Sharma, sfortunatamente, non ha spiegato se i device verranno lanciati con una conferenza o se semplicemente arriveranno sul mercato senza troppo clamore mediatico. Il poster diffuso dall'executive di Nothing, d'altro canto, presenta quello che sembra essere il titolo di un keynote, "Wonderful by design", ma non riporta alcun orario preciso o alcun link a un livestreaming.

Sicuramente, comunque, ne sapremo di più nei prossimi giorni. Come, si spera, sapremo se i prodotti CMF resteranno un'esclusiva indiana o se arriveranno anche nel Vecchio Mondo. Visto il loro target, tuttavia, non è affatto improbabile che i primi dispositivi del sub-brand di Nothing vedano una release anzitutto in India e in alcuni mercati emergenti tra Asia, Africa ed America Latina, e solo poi (forse) arrivino in Europa.

Ma quali saranno i primi prodotti CMF by Nothing? Difficile dirlo con certezza, almeno per il momento. Secondo un leak di fine agosto, CMF lancerà delle earbuds e uno smartwatch come parte della sua lineup iniziale. Se per le cuffie possiamo aspettarci un design simile a quello delle Nothing Ear(1) e delle Nothing Ear(2), per quanto riguarda l'orologio smart ancora brancoliamo nel buio.

Nothing non ha mai lanciato uno smartwatch sul mercato, perciò quello targato CMF sarà il primo esperimento dell'azienda in questo settore. Proprio per questo, il device potrebbe risultare di grande interesse per il pubblico occidentale, completando il set di accessori di ogni proprietario di un Nothing Phone.