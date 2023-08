CMF by Nothing, svelati i primi prodotti: smartwatch e earbuds in arrivo

A inizio agosto, Nothing ha annunciato il sub-brand CMF, che si occuperà della produzione di dispositivi low-cost che affiancheranno l'offerta di fascia media e medio-alta dell'azienda. Oggi, finalmente, scopriamo quali saranno i primi dispositivi targati CMF ad arrivare sul mercato.

Stando a quanto riporta GSMArena, i primi device targati CMF saranno uno smartwatch e un paio di earbuds, che sarebbero già stati registrati dalla compagnia presso il Bureau of Indian Standards (BIS), la principale certificazione legata al mondo dell'hi-tech per il mercato indiano. Già al momento dell'annuncio del sub-brand CMF, il CEO di Nothing Carl Pei aveva confermato che la compagnia si sarebbe messa al lavoro su uno smartwatch.

D'altro canto, Nothing non ha mai prodotto alcun orologio smart, mentre l'offerta di earbuds dell'azienda comprende ben tre prodotti, ovvero le Nothing Ear(1), le Nothing Ear(Stick) e le Nothing Ear(2). I due prodotti CMF hanno rispettivamente codename D395 (lo smartwatch) e B163 (le cuffie) sul database BIS. Con ogni probabilità, dunque, il mercato indiano sarà quello in cui i prodotti CMF verranno lanciati in primis: è anche possibile che CMF sia un'azienda pensata quasi esclusivamente per l'India, dove in effetti i prodotti Nothing godono di particolare successo.

Come dicevamo, lo smartwatch CMF sarebbe il primo mai prodotto da Nothing, dunque un lancio limitato al mercato indiano sarebbe un vero spreco. Per quanto riguarda le earbuds, invece, una loro release al di fuori dell'India sembra improbabile, dal momento che finirebbero per concorrere con le Nothing Ear su mercati in cui potrebbero vendere davvero poco, anche con un pricetag ridotto.

Sfortunatamente, per il momento non ci sono altri dettagli sullo smartwatch e sulle earbuds di CMF: nello specifico, resta da capire se l'orologio smart monterà Wear OS come suo sistema operativo o se invece sarà dotato di un OS proprietario. In ogni caso, triangolando i dati della BIS con quella della FCC, GSMArena ha scoperto che Nothing si è affidata a fornitori che già in passato hanno lavorato a smartwatch e cuffie per altri brand, tra cui JVC, HMDX e Monster.