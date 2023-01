CNET ammette di usare l'IA per scrivere alcuni articoli: il dibattito si amplia sul Web

Mentre si cerca di comprendere quali metodi utilizzare per capire se un testo è scritto da IA, all'estero sta facendo discutere il primo "grande caso" di un portale Tech che ammette di usare contenuti di questo tipo, seppur rivisti da un team editoriale. Si fa riferimento a CNET.

A portare a galla in modo esplicito la questione è stato un altro portale estero, ovvero Futurism, che nella giornata dell'11 gennaio 2023 ha dedicato un articolo alla "nuova direzione" avviata da CNET. In particolare, il contributo di Futurism fa notare ai lettori come un'apposita indicazione sia comparsa in alcuni articoli di CNET.

Quest'ultima non è però visibile senza effettuare un clic sul nome "CNET Money", ovvero il team del sito Web che compare in testa agli articoli coinvolti. Premendo su quest'ultimo, compare a schermo un "pop-up" in cui si legge: "Questo articolo è stato creato utilizzando un engine AI e rivisto, verificato e modificato dalla nostra redazione". Sembra, stando alle prime segnalazioni come quelle di Engadget e Gizmodo, che questa pratica sia stata messa in atto a partire da novembre 2022 ed esclusivamente su articoli relativi a "spiegazioni finanziarie".

Al momento in cui scriviamo sembra che CNET non abbia ancora risposto alle richieste di commento degli altri noti portali esteri, ma come ben potete vedere la questione ha sicuramente attirato l'attenzione. Si tratta infatti di quella che può essere considerata la prima volta in cui un grande portale legato al mondo Tech "ammette" di aver pubblicato articoli su temi di questo tipo sfruttando in modo importante un'IA (certo, altre realtà hanno integrato l'intelligenza artificiale nei loro flussi di lavoro, ma in altro modo e relegando il tutto a "compiti di riempimento", motivo per cui la questione CNET sta generando un ampio dibattito).

Per intenderci, in questo caso si fa riferimento a quasi 75 contenuti finanziari, pubblicati a partire da novembre 2022. Non è del tutto chiaro quale IA sia stata usata, ma i recenti sviluppi di ChatGPT non sono di certo passati inosservati all'interno del mondo Tech. IA o non IA? Come indicare a pubblico e motori di ricerca un contenuto di questo tipo, così che venga recepito e indicizzato nel giusto modo? Su questo si sta attualmente discutendo.