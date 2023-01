CNET corregge un suo articolo scritto da IA: calcoli sbagliati di 10k dollari

Vi ricordate della questione degli articoli di CNET scritti da IA e rivisti da un team umano? Ebbene, la vicenda di recente ha preso una piega ancora più discutibile, quando si è scoperto che nella prima stesura di uno di questi contributi c'erano calcoli sbagliati di 10k dollari (ed era tutto finito online).

Ci ha pensato VICE, in un articolo pubblicato in data 17 gennaio 2023, a far notare la questione. Per chi non lo sapesse, da un po' di tempo si sta discutendo in merito a quanto "ammesso" dal noto portale Tech estero CNET. In parole povere, quest'ultimo ha esplicitato, mediante apposite indicazioni che compaiono nel riquadro legato al team autore, di aver usato un'intelligenza artificiale per scrivere alcuni articoli finanziari (inizialmente, alcune fonti hanno fatto riferimento a circa 75 contenuti di questo tipo, pubblicati a partire da novembre 2022).

La vicenda ha fatto il giro del Web, in quanto si tratta del primo grande portale Tech a fare uso in questo specifico modo di un'intelligenza artificiale. Altri noti siti Web esteri come Futurism ed Engadget hanno dunque messo in luce la questione, cercando di porre domande in merito. In questo contesto, alla fine è arrivata una "risposta" da parte di Connie Gugliemo, Editor-in-Chief di CNET.

In particolare, CNET ha pubblicato un articolo in cui spiega che si tratta di un esperimento. "L'obiettivo: vedere se la tecnologia può aiutare il nostro impegnato staff di giornalisti ed editori con il loro lavoro". In parole povere, il portale "difende" la scelta indicando che sta cercando di comprendere se effettivamente il progresso dell'IA può aiutare il suo staff. Inoltre, è stato spiegato che tutti i contenuti di CNET vengono verificati da un team umano e corretti nel caso in cui ci siano errori seguenti la pubblicazione.

Le discussioni in merito alla vicenda non sembrano però di certo essere finite. Infatti, il succitato articolo di VICE fa notare che uno degli articoli coinvolti nell'esperimento, legato a CNET Money (il team del test IA), ha di recente visto la comparsa di una correzione importante. Più precisamente, a fine articolo si fa riferimento al fatto che nella stesura iniziale era scritto che "il risparmiatore guadagnerebbe 10.300 dollari dopo un anno depositando 10.000 dollari in un conto di risparmio che guadagna il 3% di interessi composti". "L'articolo è stato corretto per chiarire che il risparmiatore guadagnerebbe 300 dollari", continua la spiegazione.

Insomma, nell'ambito di un esempio interno all'articolo, c'erano dei calcoli sbagliati di 10.000 dollari. Non solo: la correzione inserita da CNET indica anche altri errori legati alla prima stesura. Potete ben immaginare i "commenti" effettuati da VICE, che ha definito "imbarazzante" la correzione e fatto riferimento a "errori così elementari che un adolescente distratto potrebbe coglierli". VICE ha poi messo in luce il fatto che in apertura di altri articoli di CNET Money è comparsa un'indicazione: "Nota dell'editore: attualmente stiamo rivedendo questa storia per verificarne l'accuratezza. Nel caso ci siano errori, aggiorneremo e pubblicheremo le correzioni".