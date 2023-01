CNET mette in pausa gli articoli scritti con IA dopo le controversie

Dopo gli importanti errori corretti da CNET in alcuni degli ormai ben noti articoli scritti con IA, il popolare portale estero ha annunciato ufficialmente di aver messo in pausa l'esperimento. D'altronde, le controversie generate dalla questione non sono state poche.

Facciamo un passo indietro: di recente alcuni grandi siti Web esteri hanno fatto notare che, a partire da novembre 2022, sul ben noto portale Tech CNET sono comparsi circa 75 articoli finanziari realizzati con l'aiuto di un sistema di intelligenza artificiale. Inizialmente, per vedere l'apposita indicazione che spiega agli utenti in che modo sono stati realizzati i contenuti, bisognava passare il mouse sopra alla scritta "CNET Money" (che indica il team coinvolto nella realizzazione).

Quello che poi è stato dichiarato rappresentare un "esperimento" ha generato dibattiti importanti, sin da quando gli altri grandi portali hanno fatto emergere il tutto. Tuttavia, la questione si è ampliata dopo che in almeno uno degli articoli di CNET legati al test sono stati scovati errori non di poco conto. Questo nonostante il popolare portale abbia sempre affermato che tutti i contenuti sono stati rivisti da persone in carne e ossa. In seguito alla vicenda, è inoltre comparso un avviso anche in altri articoli di CNET, in cui viene indicato che i testi coinvolti sono ora in fase di "revisione", così da "verificarne l'accuratezza".

Insomma, in un periodo di grande attenzione a IA come ChatGPT, la vicenda di CNET non passa certo inosservata. Ma come si è concluso alla fine il tutto? Ebbene, come indicato anche da The Verge ed Engadget, alla fine CNET "ha messo in pausa" l'esperimento IA. Il tutto sembrerebbe essere stato comunicato internamente nella giornata di venerdì 20 gennaio 2023. Durante una chiamata di risposta alle domande dei dipendenti, inoltre, sarebbe stato spiegato che il tool IA usato per l'occasione è realizzato internamente.