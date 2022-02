Coachella lancia gli abbonamenti a vita per il Festival, sotto forma di NFT

Il florido mercato degli NFT ha ormai da tempo abbracciato anche il mercato musicale, ma l'utilizzo che ne vuole fare il Festival di Coachella è sicuramente innovativo. Gli organizzatori della manifestazione infatti hanno annunciato che metteranno sul mercato degli NFT che daranno ai possessori biglietti a vita.

La vendita dei 10 Token Non Fungibili prenderà il via il prossimo 4 Febbraio 2022 su un marketplace creato da FTX US.

La collection è battezzata Coachella Keys Collection, e prevede la vendita di 10 NFT che daranno ai fortunati acquirenti la possibilità di ottenere biglietti a vita per il Festival. Nella fattispecie, i proprietari riceveranno un pass per Coachella ogni anno, oltre all'accesso "per sempre alle esperienze virtuali progettate da Coachella", tra cui vantaggi speciali come l'accesso al gold circle (ovvero il settore più vicino al paco) ed una cena con uno chef famoso.

Coachella già da qualche mese ha reso pubbliche le proprie intenzioni di puntare sulle criptovalute e gli NFT, e la società madre Coachella AEG ha ribattezzato lo Staples Center in Crypto.com Arena.

E' innegabile che però questo esempio rappresenti un caso d'uso importante per gli NFT e la blockchain: secondo molti in futuro i biglietti per i concerti ed i festival saranno venduti sotto forma di Token.

Nel frattempo, nel weekend è emerso che anche Justin Bieber si è unito al club degli NFT.