Coca-Cola crea un nuovo gusto con l'IA ma succede qualcosa di terribile

Anche le grandi aziende come Coca-Cola stanno sperimentando nuovi modi per innovare. L'ultima novità? Un sapore di Coca-Cola ideato da un algoritmo, chiamato "Year 3000", che promette di offrire un assaggio del futuro. Gli usi dell'intelligenza artificiale da parte delle compagnie sono in aumento, ma con risultati discutibili (come questo spot).

Tuttavia, non tutti sembrano entusiasti di questa nuova creazione. Secondo un'indagine condotta dalla testata giornalistica Gizmodo, il sapore di Y3000 è ben lontano dall'essere un successo. Il team ha descritto la bevanda come "tutta apparenza e niente sostanza", arrivando a definirla semplicemente "cattiva".

La sensazione iniziale, simile a quella di una Coca-Cola tradizionale, si trasforma in un retrogusto che rimane in bocca, privo di qualsiasi caratteristica distintiva. Altri recensori hanno avuto opinioni simili, con alcuni che la paragonano al sapore ottenuto mescolando diverse bevande in una fontana di soda.

Nonostante queste recensioni non proprio lusinghiere, Coca-Cola ha lanciato Y3000 con una campagna di marketing che include anche un'esperienza di realtà aumentata. Adesso la domanda rimane: il nuovo gusto rappresenta davvero il futuro delle bevande gassate o è solo un tentativo mal riuscito di cavalcare l'onda dell'IA?

Solo il tempo ci dirà se questa scommessa avrà successo o se si rivelerà un flop. Intanto, siete curiosi di assaggiare la nuova creazione, oppure no? Noi vi consigliamo di non prendere quello con l'aspartame.