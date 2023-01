Coca-Cola lancerà uno smartphone? Spuntano online i primi render

Il mondo degli smartphone ha già visto in passato, anche nel 2022, il debutto di dispositivi mobili che rimandano alla cultura pop, come nel caso del Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition arrivato in Italia lo scorso luglio. Ebbene, nel 2023 potrebbe arrivare il primo smartphone Coca-Cola.

Non è uno scherzo, ma una apparente trovata pubblicitaria del gigante delle bibite segnalata persino dal rinomato tipster Ice Universe su Twitter, come potete vedere dal post allegato in calce alla notizia. Insomma, a quanto pare la gigantesca azienda starebbe preparando davvero uno smartphone con un produttore sconosciuto…o forse no.

I leaker sono già corsi alla caccia del presunto brand coinvolto in questa iniziativa semplicemente paragonando il render pubblicato online, che trovate in copertina alla notizia, con altri dispositivi mobili già in commercio. A quanto pare, sono arrivati infine a un riscontro con il Realme 10 Pro, rinominato per l’occasione “ColaPhone”: il modello mid-range in questione si presenta con un display LCD IPS da 6,7 pollici a 120Hz, processore Snapdragon 695 di casa Qualcomm, 6/8/12 GB di RAM, 128/256 GB di archiviazione interna, batteria da 5.000 mAh e fotocamera principale da 108 MP in un setup a doppio sensore sul retro.

Con ogni probabilità questo nuovo smartphone brandizzato Coca-Cola arriverà solo in alcuni mercati selezionati e in poche unità. Online alcuni utenti parlano di un potenziale lancio in India nel 2023 e in poche altre regioni; il Vecchio Continente non va escluso, ma non va nemmeno dato per certo. Per ora, meglio prendere ogni indiscrezione con le pinze e attendere ulteriori informazioni da fonti ufficiali.