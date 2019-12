Coca-Cola lancia le bottiglie di Star Wars con OLED flessibile!

Signori e signore, fermate tutto: è stata annunciata una delle trovate di marketing più geniali dell'anno. Coca-Cola ha inserito degli OLED flessibili al di sotto dell'etichetta di alcune sue speciali bottiglie dedicate all'arrivo nelle sale di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

In particolare, stando a quanto riportato da Gizmodo e come potete vedere sul profilo Instagram ufficiale di Coca-Cola, l'azienda ha lanciato questa iniziativa a Singapore. Il concetto è molto semplice: inserire un piccolo OLED flessibile ultrasottile e una batteria che lo alimenta al di sotto della classica etichetta che si trova sulle bottiglie di Coca-Cola. Il motivo? Be, ovviamente a illuminare le spade laser di Rey e Kylo Ren.

Come potete vedere dal video presente qui sotto, alcune persone sono già riuscite a mettere le mani sull'edizione limitata delle bottiglie di Coca-Cola. Per attivare l'illuminazione della spada laser, è necessario premere su un "pulsante" presente sulla sinistra. Sembra che l'azienda sia anche riuscita a trovare un modo per mantenere funzionante per molto tempo la "luce", quindi probabilmente i collezionisti avranno già l'acquolina in bocca.

Insomma, Coca-Cola ha lanciato una campagna marketing davvero interessante, che riprende, seppur in modo limitato, la tecnologia che stiamo vedendo in questi giorni grazie agli smartphone pieghevoli (i primi dispositivi di questo tipo arriveranno in Italia proprio nel corso di questo mese).