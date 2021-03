Coca-Cola prepara il Coke on Pass: un abbonamento per le bevande

Il mondo della tecnologia ormai pullula di servizi in abbonamento. Tuttavia, la notizia arrivata nelle ultime ore non è esattamente "tech" nel senso stretto del termine. Infatti, a quanto pare il modello di business ha "fatto scuola" e Coca-Cola è pronta ad applicarlo in altri ambiti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e Nikkei, la società starebbe per lanciare in Giappone un servizio in abbonamento chiamato "Coke On Pass". Quest'ultimo, che riprende per certi versi i modelli di sottoscrizione visti in ambito videoludico, ad esempio il "Game Pass" di Microsoft, consentirebbe ai clienti di prendere un drink al giorno dai distributori automatici sparsi per il territorio, al prezzo di 2700 yen al mese (20,75 euro al cambio attuale).

Coca-Cola starebbe pensando a questa mossa per cercare di risollevare il mercato dei distributori automatici, che sta subendo particolarmente la pandemia. I distributori coinvolti nell'abbonamento sarebbero oltre 340.000 e l'azienda vorrebbe convincere i clienti a tornare fisicamente in questi luoghi nonostante il periodo non esattamente dei più rosei.

In ogni caso, il servizio si baserà su un'apposita applicazione per dispositivi mobili e le fonti si dicono certe del fatto che verrà lanciato in Giappone nel mese di maggio 2021. A quanto pare, ci sarà anche un'iniziativa promozionale dal costo di 1350 yen (10,37 euro al cambio attuale).

Qualcuno di voi si starà probabilmente chiedendo quanta Coca-Cola bevono i giapponesi per avere bisogno di un abbonamento mensile legato ai distributori automatici. In realtà, bisogna ricordare che in quel mercato l'azienda offre un'ampia selezione di prodotti, tra cui troviamo, ad esempio, caffè nero e tè non zuccherato. In parole povere, si potrebbe trattare di una sorta di "Game Pass" delle bevande.