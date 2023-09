Coca-Cola sfrutta l'IA Stable Diffusion per creare la nuova bevanda

In un periodo storico in cui risulta possibile creare rapidamente canzoni con l'IA, i grandi brand non possono che guardare con interesse a questo mondo. Tuttavia, non esattamente tutti si aspettavano l'annuncio di una nuova bevanda Coca-Cola "Co-Created with AI".

A tal proposito, come riportato anche da Ars Technica, nonché come ufficializzato direttamente mediante il sito Web di Coca-Cola, c'è stato il lancio di Coca-Cola Y3000 Zero Sugar, che in parole povere rappresenta una bevanda in edizione limitata, disponibile in mercati selezionati, che viene detta realizzata "in collaborazione con l'intelligenza artificiale". Di mezzo c'è Stable Diffusion, il generatore di immagini IA di Stability AI.

Il futuristico marketing della bevanda che rimanda all'anno 3000 è infatti legato a quest'ultimo servizio, ma per l'occasione Coca-Cola ha annunciato anche l'arrivo di un'apposita applicazione per dispositivi mobili denominata Y3000 AI Cam. Sfruttando sia il lavoro di designer in carne e ossa che l'IA, Coca-Cola mette dunque a disposizione, mediante il QR Code che trovate in calce, il cosiddetto Coca‑Cola Creations Hub, che gli utenti possono utilizzare per scattare foto e "applicare filtri" sfruttando Stable Diffusion (chi ha detto vaporwave?).

Per quel che riguarda il sapore, l'unica affermazione in tal senso da parte di Coca-Cola è la seguente: "sono le opinioni dei fan di tutto il mondo, combinate con le intuizioni dell'intelligenza artificiale, ad aver contribuito all'ispirazione di Coca‑Cola nel creare il gusto unico di Y3000". Insomma, sembra quantomeno che in questo ambito non sia stato seguito alla lettera quanto indicato dall'IA.

Certo, non si fa riferimento a esperimenti scientifici in cui viene data Coca-Cola ai topi, ma come ben potete immaginare l'annuncio sta già facendo discutere. Infatti, l'utilizzo del controverso Stable Diffusion per una campagna di marketing di un brand di questa rilevanza ha acceso nuovamente il dibattito sulla questione copyright. Il sistema IA utilizzato per generare le immagini può infatti potenzialmente "pescare" da immagini trovate sul Web, senza però avere alcuna autorizzazione da parte di chi detiene i diritti.