La coca è uno degli stimolanti di origine naturale più antichi, potenti e pericolosi. Tremila anni prima della nascita di Cristo, gli antichi Incas delle Ande masticavano foglie di coca per far battere il loro cuore e accelerare il respiro per contrastare gli effetti della vita nell'aria rarefatta di montagna.

I nativi peruviani masticavano foglie di coca durante le cerimonie religiose. Ai lavoratori indiani nelle miniere d'argento spagnole furono concesse foglie di coca per farli lavorare in modo più efficiente. La cocaina fu isolata per la prima volta (estratta dalle foglie di coca) nel 1859 dal chimico tedesco Albert Niemann. Fu solo nel 1880 che iniziò a diventare popolare nella comunità medica.

Lo psicoanalista austriaco Sigmund Freud, che ha usato lui stesso la droga, è stato il primo a promuovere ampiamente la cocaina come tonico per curare la depressione e l'impotenza sessuale… E secondo una teoria moderna cura anche il Coronavirus. Nel 1884 pubblicò un articolo intitolato “Über Coca” (Sulla coca) che promuoveva i “benefici” della cocaina, definendola una sostanza “magica”. Freud, tuttavia, non era un osservatore obiettivo. Faceva regolarmente uso di cocaina, la prescriveva alla sua compagna e al suo migliore amico e la consigliava per un uso generale.

Pur notando che la cocaina aveva portato alla "decadenza fisica e morale", Freud continuò a promuovere la sostanza ai suoi amici più cari, uno dei quali finì per soffrire di allucinazioni paranoiche con "serpenti bianchi che strisciavano sulla sua pelle".

Credeva anche che non ci fosse un dose letale della sostanza. Contrariamente a questa convinzione, uno dei pazienti di Freud è morto per un dosaggio elevato che aveva prescritto. Nel 1886, la popolarità del farmaco ottenne un ulteriore impulso quando John Pemberton incluse le foglie di coca come ingrediente nella sua nuova bevanda analcolica, la Coca-Cola. Gli effetti euforici ed energizzanti sul consumatore hanno contribuito a far salire alle stelle la popolarità della Coca-Cola all'inizio del secolo.

Dal 1850 all'inizio del 1900, elisir a base di cocaina e oppio, tonici e vini furono ampiamente utilizzati da persone di tutte le classi sociali. Figure notevoli hanno promosso gli effetti "miracolosi" di tonici ed elisir di cocaina, come l'inventore Thomas Edison e l'attrice Sarah Bernhardt. La droga divenne popolare nell'industria del cinema muto e i messaggi pro-cocaina che uscivano da Hollywood in quel momento influenzarono milioni di persone.

Il consumo di cocaina nella società è aumentato e i pericoli della droga sono diventati gradualmente più evidenti. La pressione dell'opinione pubblica costrinse la società Coca-Cola a rimuovere la cocaina dalla bibita nel 1903. Nel 1905 era diventato popolare sniffare la droga e nel giro di cinque anni gli ospedali e la letteratura medica avevano iniziato a segnalare casi di danni nasali derivanti dall'uso di questa sostanza.

Nel 1912, il governo degli Stati Uniti riportò 5.000 decessi legati alla cocaina in un anno e nel 1922 la droga fu ufficialmente bandita. Negli anni '70, lo stupefacente è emerso come la nuova droga della moda, per intrattenitori e uomini d'affari. In alcune università americane, la percentuale di studenti che hanno sperimentato la cocaina è aumentata di dieci volte tra il 1970 e il 1980.

Alla fine degli anni '70, i trafficanti di droga colombiani iniziarono a creare un'elaborata rete per il contrabbando di cocaina negli Stati Uniti. Alla fine degli anni '80, la sostanza non era più considerata la droga preferita dai ricchi. A quel punto, aveva la reputazione dello stupefacente più pericoloso e che crea dipendenza, legata alla povertà, alla criminalità e alla morte.

All'inizio degli anni '90, i cartelli della droga colombiani producevano ed esportavano dalle 500 alle 800 tonnellate di cocaina all'anno, spedite non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa e in Asia. I grandi cartelli sono stati smantellati dalle forze dell'ordine a metà degli anni '90, ma sono stati sostituiti da gruppi più piccoli, con più di 300 organizzazioni note di traffico di droga attive in Colombia oggi. Nel 2008, la cocaina era diventata la seconda droga illegale più trafficata al mondo.

