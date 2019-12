Coccodrilli come cavalli: anche questi rettili riescono a muoversi al galoppo

Un nuovo studio ha documentato che esistono delle specie di coccodrillo capaci di muoversi con diverse andature tra le quali il trotto ed il galoppo.

Per via degli innumerevoli documentari ci è familiare l’immagine dei pericolosissimi coccodrilli che, nascosti sotto il pelo dell’acqua, attendono la preda per poi, con un unico movimento velocissimo e repentino, afferrare lo sfortunato animale di turno mentre si abbevera o passa troppo vicino al temibile predatore. Ci è più difficile immaginare, invece, questi rettili, forse anche un po’ goffi e buffi quando si muovono lentamente sulla terraferma, incedere al galoppo o al trotto eppure, in questo nuovo lavoro scientifico, un gruppo di scienziati ha documentato questi rapidi e bizzarri movimenti in molte specie di coccodrillo.

Il trotto e il galoppo sono due andature particolari e molto veloci, soprattutto per quanto riguarda il galoppo, ovviamente, entrambe in grado di far muovere gli arti secondo una sequenza ben definita. Sono state, quindi, installate delle telecamere all'interno di un parco zoologico in Florida e, tramite le registrazioni ottenute osservando 42 individui diversi, hanno notato che vi sono ben 15 nuove specie appartenenti all'ordine dei Crocodyla e degli Alligatoridae e che utilizzano almeno una di queste due andature veloci. In particolare, otto specie diverse dell’ordine dei Crocodyla sono in grado di muoversi usando entrambe le andature, mentre gli alligatori e le restanti specie dei Crocodyla si muovono solo al trotto.

E’ stata anche misurata la velocità di movimento di queste specie creature che riescono a raggiungere anche i 18 chilometri all'ora. Questi due movimenti diversi è possibile possano essere derivati da un antenato ancestrale in comune che viveva sulla terraferma e cacciava muovendosi veloce con delle zampe molto più lunghe di quelle dei moderni coccodrilli. Vi è anche un’altra teoria che sta prendendo piede e che spiega come queste andature, invece di essere state tramandate da un antenato comune, si siano evolute ex novo in maniera quasi trasversale tra le varie specie di coccodrilli.