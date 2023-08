I coccodrilli sembrano essere stranamente attratti dai suoni dei bambini

I coccodrilli sono tra le creature più temute e rispettate. Dietro la loro fama di predatori implacabili, si nasconde un comportamento che ha sorpreso e intrigato gli scienziati: sono particolarmente attratti dai lamenti dei bambini umani e dei piccoli primati.

Questa scoperta, al di là della sua apparente stranezza, potrebbe offrire intuizioni preziose sul comportamento di predazione di questi antichi rettili e sulla loro evoluzione. Cosa potrebbe spingere questi predatori a essere attratti dai suoni dei pianti dei neonati?

Gli studi suggeriscono che i suoni acuti e penetranti prodotti dai piccoli primati, compresi i bambini umani, possano rievocare per i coccodrilli i richiami dei loro giovani o delle loro prede naturali. Questa connessione tra coccodrilli e pianti di neonati non è solo una curiosità scientifica, ma potrebbe avere profonde implicazioni evolutive.

Potrebbe suggerire che, nel corso della loro lunga storia evolutiva, i coccodrilli abbiano sviluppato una particolare sensibilità ai suoni che indicano una potenziale preda vulnerabile. Questa scoperta potrebbe anche offrire nuove prospettive sulle interazioni tra coccodrilli e primati, compresi gli esseri umani, nel corso della storia.

Effettivamente i piccoli vagiti delle creature più inermi potrebbero essere un chiaro segnale di una preda molto facile all'orizzonte: da un punto di vista evolutivo è logico dedurre che queste creature abbiano imparato a riconoscerlo (non è un caso che possano sopravvivere alle pandemie stile The Last of Us).