Questo 'coccodrillo bestiale' di 240 milioni di anni fa era un predatore terribile

Nel 1963, in Tanzania, degli archeologi scoprirono i fossili di una creatura allora sconosciuta all'interno del bacino di Ruhuhu. I resti vennero portati al Museo di Storia Naturale di Londra in attesa di analisi. La creatura non venne mai descritta formalmente dagli esperti... ed è stata riscoperta dopo 60 anni. Oggi.

È stata chiamata Mambawakale ruhuhu (letteralmente "antico coccodrillo del bacino di Ruhuhu" in lingua swahili). Era un archosauro vissuto 240 milioni di anni fa nel periodo Triassico, misurava più di 5 metri dal muso alla coda e si trovava all'apice della catena alimentare (nel Triassico sono esistiti dinosauri davvero molto particolari). "È uno dei più grandi predatori che conosciamo dal Triassico medio" ha dichiarato Richard Butler, professore di paleobiologia all'Università di Birmingham nel Regno Unito.

Come mai sono stati impiegati quasi 60 anni per descrivere correttamente il M. ruhuhu? La bestia al tempo venne descritta dal paleontologo inglese Alan Charig, che contribuì a raccogliere i resti della creatura, ma non ha mai pubblicato formalmente una descrizione dell'animale. Così, quando Butler e il suo team si sono accorti di questa mancanza, hanno provveduto a "registrare ufficialmente" il coccodrillo.

Il nome in kiswahili è stato scelto "per riconoscere formalmente i contributi sostanziali e precedentemente non celebrati di tanzaniani senza nome" nella spedizione del 1963. "I nostri risultati sono il riconoscimento formale di Mambawakale come nuova specie per la prima volta", ha affermato Butler.

Il M. ruhuhu è uno dei primi archosauri conosciuti ed era il più grande predatore all'interno del suo ecosistema. A proposito, sapete che qualche tempo è stato trovato uno dei più grandi coccodrilli dell'Australia?