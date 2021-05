Ecco il 'coccodrillo cornuto', nuova specie sull'albero genealogico di queste creature

Due teschi conservati presso il Museo Americano di Storia Naturale hanno finalmente rivelato una "nuova branca" sull'albero della vita da parte di un coccodrillo con un corno che un tempo viveva in Madagascar. In base a quanto visto nel DNA, la creatura era strettamente imparentata con i coccodrilli moderni che si trovano ancora oggi nei tropici.

Tuttavia, in base a quanto scoperto, la nuova creatura cornuta si trova su un ramo adiacente dell'albero genealogico dei coccodrilli, distaccatosi circa 25 milioni di anni fa. L'esemplare - chiamato Voay robustus - si estinse dopo che gli umani arrivarono sulle coste del Madagascar 9.000 anni fa, mentre il coccodrillo del Nilo (Crocodylus niloticus) abita l'isola fino ad oggi.

"Si sono spenti appena prima che avessimo a disposizione i moderni strumenti genomici per dare un senso alle relazioni degli esseri viventi", afferma l'autore dello studio Evon Hekkala, ecologo comportamentale diventato genetista della conservazione presso la Fordham University di New York. "Eppure, erano la chiave per comprendere la storia di tutti i coccodrilli vivi oggi."

Il coccodrillo cornuto è sempre stato al centro di un dibattito tra i paleontologi: alcuni, infatti, lo hanno considerato come una nuova specie di "coccodrillo", mentre altri pensavano che fosse più simile ai coccodrilli nani. Un nuovo studio sembra risolvere una volta per tutte il dilemma: "I confronti genetici suggeriscono che il coccodrillo cornuto rappresenti una 'stirpe sorella' per i 'veri' coccodrilli, posizionando V. robustus proprio accanto al Crocodylus moderno, come il coccodrillo marino australiano, sull'albero evolutivo" affermano gli autori dello studio pubblicato su Communications Biology.

