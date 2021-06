Ecco a voi il più grande coccodrillo estinto mai trovato in Australia

Molto tempo fa sulla Terra sono esistite creature davvero gigantesche, come ad esempio il Gunggamarandu maunala, il più grande coccodrillo estinto mai trovato in Australia. La nuova specie è stata portata alla luce nella regione di Darling Downs, nel Queensland, e aggiunge un punto di vista molto importante sull'evoluzione dei coccodrilli.

Attualmente in Australia esistono solo due coccodrilli: il coccodrillo di Johnson, noto anche come coccodrillo d'acqua dolce australiano, e il coccodrillo indo-pacifico. Mentre negli ultimi 66 milioni di anni sono esistite 21 specie di coccodrilli australiani in un'era nota come Cenozoico. Di questi, 19 appartengono a un gruppo chiamato Mekosuchinae, che è stato trovato solo in Australia e nel sud-ovest del Pacifico.

Gli ultimi studi hanno indicato che la stragrande maggioranza dei coccodrilli estinti dall'Australia erano mekosuchine... almeno fino all'arrivo relativamente recente di veri coccodrilli (membri del genere Crocodylus ) come le due specie che sopravvivono oggi. Il Gunggamarandu maunala, però, sradica questa convinzione, poiché è il primo coccodrillo del genere tomistomine registrato nel continente.

Oggi esiste una sola specie vivente di tomistomina al mondo, il cosiddetto "falso gaviale" o tomistoma, che vive in acqua dolce nella penisola malese e in alcune isole indonesiane. Purtroppo non è possibile dire esattamente quanto fosse grande il G. maunala, perché tutto ciò che abbiamo finora è un cranio parziale (così come potrete osservare dall'immagine in calce alla notizia). Le dimensioni del fossile, però, suggeriscono che sia il più grande coccodrillo estinto conosciuto dall'Australia.

Secondo un vecchio studio, una volta, i coccodrilli erano vegetariani, mentre gli esperti si chiedono spesso: perché sono cambiati così poco durante i milioni di anni della loro evoluzione?