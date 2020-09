Il coccodrillo nella foto si è accoppiato con 7-8 femmine. Il risultato? Più di 100 figli

Questa incredibile fotografia scattata da Dhritiman Mukherjee ci mostra un gaviale del Gange - uno dei coccodrilli viventi più lunghi - che attende che più di 100 dei suoi figli di un mese si arrampichino sulla sua schiena per offrire loro un passaggio sicuro verso la terraferma del Santuario Nazionale di Chambal dell'India settentrionale.

I gaviali possono crescere fino a 4.5 metri di lunghezza e pesare più di 900 chilogrammi. I maschi sono distinguibili dalle femmine oltre che per le dimensioni maggiori, anche per la distintiva protuberanza sulla punta del muso, la cui forma ricorda un vaso di terracotta indiano noto come ghara, da cui deriva il nome. Secondo Mukherjee, il papà nella foto si è accoppiato con sette o otto femmine diverse per ottenere questa incredibile covata di oltre 100 cuccioli.

"Altri coccodrilli portano i loro piccoli in bocca", afferma a BBC.com Patrick Campbell, il curatore senior dei rettili al Natural History Museum di Londra. "Per il gaviale, l'insolita morfologia del muso significa che questo non è possibile. Quindi i giovani devono aggrapparsi alla testa e alla schiena per avere della protezione."

I gaviali sono in pericolo critico di estinzione, con solo circa 650 adulti rimasti nelle acque dolci dell'India e del Nepal. Si spera, infatti, che tutti questi figlioletti diventino adulti sani, così per allargare un po' il cappio dell'estinzione presente nel metaforico collo di questa specie. La foto in questione ha anche vinto dei premi nel concorso Wildlife Photographer of the Year di quest'anno, e si unirà ad altre 99 immagini sulle pareti del museo e alla fine in una mostra.

Sul nostro pianeta sono esistiti coccodrilli terrificanti: lunghi 10 metri e con denti grandi come un banana... altri invece erano vegetariani.