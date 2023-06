Ecco il primo coccodrillo al mondo che ha deposto uova senza accoppiarsi

Si tratta di una notizia realmente sconvolgente, poiché si tratta del primo caso documentato al mondo in cui un coccodrillo femmina è riuscita a depositare delle uova senza accoppiarsi con un maschio.

Anche oggi torniamo a parlare di uno splendido animale. Solo ieri, infatti, vi abbiamo mostrato come un uomo sia scappato dal morso letale di un coccodrillo, mentre oggi vi racconteremo di un episodio più unico che raro.

L’incredibile scoperta è stata pubblicata su Biology Letters, è stata condotta da alcuni ricercatori americani che ipotizzano addirittura che tale modalità riproduttiva potesse esistere addirittura all’epoca dei dinosauri. Ma di cosa si tratta nello specifico?

Come detto, l’esemplare femmina di tale animale ha depositato alcune uova senza accoppiarsi. Stiamo parlando di una modalità di riproduzione senza fecondazione denominato partenogenesi che è già stata documentata in oltre 80 specie di vertebrati. Nonostante sia normale in lucertole e squali, fino ad oggi non era mai stata osservata nei coccodrilli.

Inoltre, come se non bastasse la particolarità dell’evento, tra tutte le uova una conteneva un feto geneticamente quasi identico alla madre.

Dopo aver scoperto un coccodrillo di 95 milioni di anni fa con un dinosauro nello stomaco, ecco l’ennesima curiosità su questi splendidi animali, fondamentale anello di congiunzione con il passato della vita sulla Terra.