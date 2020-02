Questo coccodrillo ha una ruota intorno al collo dal 2016. Ricompensa per chi lo rimuoverà

Molti animali del mondo soffrono in un modo indescrivibile a causa dei rifiuti umani: dai "semplici" mozziconi di sigarette gettati per strada, agli oggetti di plastica che vengono poi ingeriti da vari animali, marini e non. Un caso palese viene mostrato quest'oggi da un coccodrillo, costretto a vivere da anni con uno pneumatico intorno al collo.

Secondo l'agenzia di stampa statale Antara dell'Indonesia, il coccodrillo di 4 metri trasporta la gomma dal 2016, quando venne avvistato per la prima volta in viaggio sul fiume Palu nella provincia del Sulawesi centrale. Nonostante il rettile sia sopravvissuto a un terremoto e uno tsunami che colpì la regione nel 2018, lo pneumatico è rimasto sempre lì.

Questa settimana, temendo che l'animale possa venire strangolato, l'ufficio centrale per la conservazione delle risorse naturali del Sulawesi (BKSDA) ha lanciato una proposta molto invitate: "sarà offerta una ricompensa a chiunque sia in grado di liberare lo sfortunato rettile", annuncia il capo della BKSDA, Hasmuni Hasmar. L'uomo, però, non ha rivelato ulteriori dettagli sul tipo di ricompensa.

In passato, ci sono già stati diversi tentativi di rimuovere lo pneumatico dal collo del coccodrillo. Nel 2018 l'ambientalista Muhammad Panji fece un tentativo, fallendo. La stessa sorte toccò anche all'ufficio di conservazione del Sulawesi quello stesso anno. Secondo Antara, la creatura potrebbe essere un coccodrillo siamese (Crocodylus siamensis), una specie originaria del sud-est asiatico in grave pericolo di estinzione (si pensa che ne esistono meno di 1.000 in natura).