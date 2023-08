Con questo cocktail di farmaci potresti curare diabete, alcolismo e cancro

Se, durante la vostra vita, avete mai ponderato l’idea di perdere peso in maniera efficace, sia per salute sia per sentirsi bene con il proprio corpo, avrete sicuramente sentito parlare dell’Ozempic e del Wegovy, due farmaci che contengono il principio attivo semaglutide.

Queste iniezioni sono state approvate per il trattamento dell’obesità e del diabete di tipo 2, ma sembrerebbero esserci altri benefici per la salute. Infatti, diversi studi clinici stanno ipotizzando che questi medicinali siano in grado di combattere condizioni come la demenza, l’alcolismo, malattie cardiovascolari e la sindrome dell’ovaio policistico.

Il motivo è legato al meccanismo d’azione dei farmaci che è sostenuto dal GLP-1, un ormone prodotto naturalmente nel cervello e nell’intestino, a seguito dell’ingestione di cibo. Siffatta sostanza favorisce il senso di sazietà e riduce il piacere associato al cibo e ad altre sostanze.

Non possiamo ancora aggiornare i “bugiardini”, ma i risultati ottenuti finora sono molto promettenti. Ovviamente, ci sono ancora molte limitazioni e incognite: non si sa a chi potrebbe nuocere il farmaco, non si sa su chi potrebbe esser effettivamente efficace e non si sa per quanto tempo sia necessario assumerli. Inoltre, l’Ozempic e il Wegovy sono medicinali molto costosi e difficili da reperire.

Insomma, si sta delineando un progetto di ricerca molto promettente; tuttavia, è bene ricordare di non intendere queste sostanze come una panacea e di consultare sempre il vostro medico di fiducia. L’obiettivo della comunità scientifica è di capire come possono essere utili queste iniezioni, in combinazione con altre misure preventive e terapeutiche.