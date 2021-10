COD Warzone: tra i jumpscare dell'evento di Halloween c'è il Blue Screen of Death!

Call of Duty Warzone si è travestito per Halloween con l'evento a tema The Haunting of Verdansk, che ritorna nel 2021 dopo essere già stato utilizzato per i festeggiamenti dello scorso anno. Il tema stavolta non sono gli zombie, ma i fantasmi, e l'evento sembra aver riscosso un certo successo tra i giocatori.

Una delle poche aggiunte criticate dai fan sono i numerosi jumpscare dell'evento, che alcuni utenti hanno definito "rumorosi" e "odiosi". Lo stesso sviluppatore del titolo, Raven Software, ha deciso di inserire uno "Scare Warning" prima di ogni match, su cui i giocatori devono cliccare per poter entrare nel mondo di gioco.

Accanto a zombie, fantasmi e orrori assortiti, però, il peggiore dei jumpscare di The Haunting of Verdansk è una replica del famigerato Blue Screen of Death di Windows 10, che potete vedere nell'immagine in calce. Si tratta di un effetto che può comparire casualmente sullo schermo del giocatore, bloccandone la visione per qualche secondo e causandogli un sincero spavento, facendogli temere che il suo PC sia morto come gli spettri e gli zombie del gioco.

Molti giocatori di Call of Duty Warzone hanno duramente criticato il jumpscare per via del suo carattere in-game: benché si tratti di una trovata divertente, il finto BSOD blocca completamente la visione dell'utente, costringendolo a rimanere fermo in balia degli avversari per qualche secondo. Il problema diventa particolarmente grave quando il finto "schermo della morte" appare a giocatori intenti in uno scontro a fuoco con un nemico, poiché il blocco istantaneo del personaggio porta semplicemente alla morte per mano dell'avversario senza possibilità di difendersi o di fuggire.

Raven Software ha già promesso dei fix al problema, facendo sperare agli utenti che il jumpscare venga definitivamente pensionato dall'evento di Halloween. Intanto, però, Call of Duty Warzone è nell'occhio del ciclone anche per via della polemica sui sistemi anti-cheat, che lo sviluppatore dovrà risolvere in breve tempo.