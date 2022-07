Il Codacons contro l'aumento dei prezzi di Amazon Prime in Italia: 'rincaro abnorme'

La notizia relativa all’aumento dei prezzi di Amazon in Italia continua a far discutere gli utenti, alcuni dei quali non hanno nascosto le intenzioni di cancellare l'abbonamento. Sulla questione si è mosso anche il Codacons.

L’associazione dei consumatori, infatti, in una nota si scaglia duramente contro quello che viene definito un “rincaro abnorme del 38,6%”, e chiede ad Amazon di rivedere la sua decisione anche alla luce della difficile situazione economica che sta attraversando il nostro paese.

“A fronte di una inflazione all’8% Amazon ha deciso unilateralmente di aumentare i costi dell’abbonamento annuale addirittura del +38,6%, oltre 4 volte il tasso di crescita dei prezzi al dettaglio, mentre il costo della tariffa mensile sale del 25%. Rincari abnormi che pongono gli utenti in una posizione di evidente svantaggio, e sui quali la società deve fare dietrofront” spiega il Codacons nella nota.

L’Associazione ha annunciato di aver presentato un’istanza ad Amazon per chiedere un incontro urgente volto a convincere l’azienda di Seattle a rivedere la sua policy tariffaria e collaborare con i consumatori per impedire aumenti eccessivi dei costi degli abbonamenti, “in un momento in cui gli utenti sono già colpiti dagli aumenti delle bollette e dei prezzi al dettaglio”. Da Amazon almeno al momento non sono arrivate risposte.