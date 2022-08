Il Codacons boccia l'accordo DAZN-Sky per la Serie A: 'un pasticcio incredibile'

A poche ore dall’ufficializzazione dell’accordo tra DAZN e Sky per la Serie A, arriva la pesante reazione del Codacons, che evidentemente ha bocciato la partnership siglata tra le parti ed in un comunicato stampa la definisce "un pasticcio incredibile".

In un comunicato stampa diffuso quest’oggi, il Codacons afferma che la soluzione messa in campo dalle parti è una “soluzione cervellotica anche difficile da capire”.

“Per gli utenti è difficile anche solo comprendere quanto previsto da questa soluzione cervellotica e ingarbugliata. Se infatti l’accordo prevede l’arrivo dell’app di DAZN su Sky Q dall’8 agosto e la possibilità per gli abbonati SKY di “aderire ad una specifica offerta commerciale DAZN per vedere sul decoder SKY il canale ZONA DAZN, con le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva DAZN e una selezione di eventi”, molto più complesso è ricostruire quanto gli utenti finiranno per sborsare ogni mese” si legge nel comunicato, che fa anche qualche calcolo.

Per poter vedere il canale ZONA DAZN, infatti, “l’utente dovrà avere non solo l’abbonamento a SKY ma anche quello a DAZN. L’attivazione del canale ZONA DAZN, inoltre, non sarà gratuita. “Il canale ZONA DAZN avrà un costo mensile pari a € 5,00, oltre al prezzo dell’abbonamento DAZN (ovvero € 29,99/mese per il piano DAZN STANDARD e € 39,99/mese per il piano DAZN PLUS)”.

Complessivamente quindi, osserva l’associazione, per vedere DAZN sul satellite serviranno due abbonamenti (uno a SKY e uno a DAZN), cui sommare altri € 5,00 per attivare il canale ZONA DAZN su SKY. Per seguire la Serie A su due dispositivi (non nella stessa rete domestica) e con la qualità del satellite il costo totale sarà allora di € 39,99/mese (DAZN PLUS) + € 14,90 (SKY CALCIO) + € 5,00 per attivare il canale satellitare ZONA DAZN: il totale sfiora i 60 euro al mese.

Secondo il Codacons, le parti propongono una “soluzione complicatissima a pochi giorni dall’inizio del campionato, lasciando gli utenti in una condizione di grande incertezza sui contenuti stessi e le caratteristiche dell’offerta”.