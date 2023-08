Codacons ancora contro DAZN: segnalati problemi durante la prima di Serie A

La prima giornata della Serie A 2023/24 ha registrato dati importanti in termini di ascolto. Nonostante ciò però il Codacons non molla la sua presa nei confronti di DAZN ed ha segnalato la società all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per alcuni problemi riportati dagli utenti.

Nella fattispecie, l’associazione dei Consumatori fa sue le lamentele degli abbonati che hanno riportato corposi ritardi nella trasmissione live delle partite. A quanto pare, dopo essersi collegati su due dispositivi in contemporanea per vedere la stessa partita, sarebbe stato lamentato un disallineamento temporale o il blocco o la sospensione del servizio.

Il Codacons nella nella segnalazione si chiede “quali siano le migliorie qualitative che la piattaforma online avrebbe apportato” e se l’app possa “effettivamente sia in grado di affrontare una nuova stagione calcistica senza ripetere le performance disastrose degli scorsi anni”. Per tale ragione, viene chiesto all’Autorità di monitorare l’operato di DAZN e preavvisa che in caso di altri problemi e controlli è pronta a chiedere la sospensione dell’attività commerciale.

La stessa associazione aveva anche duramente criticato gli aumenti di prezzi di DAZN con un comunicato in cui preannunciava l’arrivo di un’ondata di disdette a causa del malcontento degli utenti.

Anche voi avete lamentato problemi durante la prima giornata di Serie A? Fatecelo sapere tramite i commenti.