Codacons, esposto contro DAZN per lo stop alla condivisione degli abbonamenti

Ancora aggiornamenti sul possibile stop agli abbonamenti multiuso di DAZN. E' notizia di poco fa che il Codacons ha deciso di intervenire presentando un esposto contro la media company, sebbene la decisione ancora non sia divenuta ufficiale.

In una nota diramata dall'associazione consumatori si legge che "la decisione di Dazn di bloccare a partire dalla metà di dicembre gli abbonamenti “multiuso” finisce all’attenzione dell’Agcom e dell’Antitrust. Il Codacons, dopo la notizia pubblicata oggi da Il Sole 24 ore, ha deciso infatti di presentare un esposto all’Autorità per le comunicazioni e a quella per la concorrenza affinché si accerti la correttezza dell’operato della società".

L'associazione osserva che "se sarà confermata questa decisione si potrebbe profilare un danno per quegli utenti che hanno attivato abbonamenti in base a condizioni su cui ora l'emittente fa marcia indietro. Se da un lato è comprensibile l'esigenza di combattere la pirateria, dall'altro è innegabile che modificare le norme dopo che gli utenti hanno accettato determinate proposte dalla società potrebbe configurare una violazione delle norme civilistiche e del Codice del Consumo. Per tale motivo il Codacons annuncia un esposto all'Agcom e Antitrust affinché venga aperta una istruttoria sul caso e, se confermata tale decisione, accertino la correttezza dell'operato della società sanzionando qualsiasi violazione".

Nel frattempo, qualche istante fa sono emerse le prime conferme sullo stop alla condivisione di DAZN direttamente dal sito web del servizio, dove sono stati eliminati tutti i riferimenti allo sharing.

Secondo il rapporto de Il Sole 24 Ore, comunque, la nuova policy dovrebbe entrare in vigore solo a metà dicembre, e gli utenti avranno la possibilità di recedere gratuitamente.