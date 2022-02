Il Codacons contro la fibra di Iliad: 'lo spot è ingannevole', presentato un esposto

A pochi giorni dalla presentazione dell'offerta Iliad fibra, il Codacons punta i fari sulla promozione dell'operatore telefonico. L'associazione dei consumatori infatti ha presentato un esposto in quanto considererebbe "fuorvianti" le informazioni indicate nella pubblicità.

Nel documento, che chiede un intervento dell'Antitrust ed Agcom, il Codacons osserva che "appare che vi siano delle rilevanti omissioni informative alle quali il consumatore non pone attenzione in quanto attirato dal claim “per sempre” e da quello altrettanto enfatico del “senza vincoli””.

Nello specifico, sono tre le contestazioni. Nella prima, il Codacons rileva che "l’offerta coprirebbe solo la tariffa mensile quindi non l’extra bundle e le caratteristiche tecniche come ad esempio la velocità o la capacità”.

Secondo l'associazione, inoltre, l'offerta sarebbe per sempre "a condizione che per sempre resti attiva anche la sim mobile associata ed il metodo di pagamento inerziale associato ad entrambe. Ciò introduce un elemento esterno alla promessa “per sempre” ed una condizione che è radicalmente incompatibile con una promessa pubblicitaria e contrattuale così perentoria ed assoluta”.

Infine, "introduce una condizione che limita fortemente la promessa del “senza vincoli”. Questa offerta infatti ha dei vincoli e delle restrizioni. In primoluogo quello di tenere sempre attiva una sim Iliad per poter fruire di quelle particolari condizioni economiche. In secondo luogo, ancora più penalizzante per il consumatore, l’obbligo per il consumatore di pagare gli importi di entrambi i servizi (fisso e soprattutto mobile) con uno strumento di pagamento automatico come la carta di credito o l’addebito in conto corrente”.

Il Codacons si sofferma anche sulla velocità di connessione a 5 Gigabit al secondo, che "ha dei limiti territoriali e tecnologici" che evidentemente non verrebbero esposti adeguatamente negli spot pubblicitari. La comunicazione pubblicizza Iliadbox omettendo fondamentali e rilevanti limitazioni tecniche. Da un’analisi più approfondita il modem che consegnato ai clienti supporta tale velocità promessa ma solo come “velocità complessiva”, concetto assolutamente incomprensibile per qualsiasi consumatore. I 5 Giga pubblicizzati infatti sono solo teorici e sostanzialmente impossibili da raggiungere nell’uso normale che un consumatore fa della connessione domestica e della connessione ad internet. Solo una minima parte di questi 5 Gigabit al secondo è infatti utilizzabile per l’uso più comune che si fa della connessione ad internet, quello cioè della connessione wifi. Più precisamente solo 500 megabit dei 5 Giga promessi sono utilizzabili in WiFi, ovvero solo il 10% della prestazione pubblicizzata. E se si collegano più apparati in wifi tale disponibilità di banda e di velocità di connessione va addirittura condivisa riducendosi ulteriormente. I 5 Gigabit al secondo che Iliad pubblicizza in realtà si potrebbero raggiungere solo tramite la connessione temporanea di più computer alle singole porte Ethernet del modem. Ma nessuno di noi fa un utilizzo simile dei computer e degli altri apparecchi domestici collegati in rete: l’esperienza comune ed abituale è quella di collegare comodamente tali apparecchi al wifi di casa” osserva Iliad.

Immediata la risposta di Iliad, che con una nota ha evidenziato di aver “sempre comunicato in modo chiaro e trasparente verso i consumatori e riteniamo che il contenuto della proposta per la fibra Iliad così come la sua comunicazione siano orientati a rendere semplici e chiare anche questioni tecniche e complesse. Raccogliamo in ogni caso e come sempre, ogni spunto che riteniamo utile a migliorare, dato l’avvio dell’offerta nel segmento della fibra con l’obiettivo di rendere sempre soddisfatti i nostri utenti”.

