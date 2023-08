Il Codacons sicuro: 'in arrivo un'ondata di disdette a DAZN'

A poche settimane dall’annuncio dei nuovi prezzi di DAZN per la stagione, un comunicato del Condacons lancia l’allarme per la piattaforma che trasmette la Serie A. Secondo l’associazione dei consumatori, infatti, alla luce dei rincari è facile prevedere un aumento delle disdette.

Nella nota ufficiale si sottolinea come stiano continuando le proteste “dopo che la piattaforma per lo streaming sportivo Dazn ha deciso di rivedere completamente le sue politiche relative ai prezzi da offrire all’utenza, aumentandoli sensibilmente ancora una volta”. Nel testo viene evidenziato che a differenza di quanto avvenuto in passato, stavolta gli utenti sono infuriati e l’hashtag disdettaDAZN è da diversi giorni il riferimento della protesta.

Secondo il Codacons, “per i tifosi, infatti, la misura è colma: passi pure per i gravi e reiterati problemi di visione delle passate stagioni (con diverse partite interrotte, problemi di accesso e immagini a scatti che hanno portato a provvedimenti AGCOM e all’interessamento del Governo), ma gli ormai consueti rincari estivi – in un contesto generale che già vede aumenti ovunque – in pochi sembrano disposti a mandarli giù“.

Secondo le ultime indiscrezioni, DAZN sarebbe vicina all’accordo per trasmettere la Serie A fino al 2029, nell’ambito della gara per l’assegnazione dei diritti televisivi del nostro campionato che però ancora non si è conclusa.