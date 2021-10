Codacons contro WhatsApp: denuncia al Garante Privacy per il backup delle chat

Il Codacons ha denunciato WhatsApp al Garante per la Privacy italiano. La richiesta dell’associazione dei consumatori all’autorità competente è quella di inibire potenziali comportamenti lesivi dei diritti degli utenti legati alla funzione di backup delle chat su smartphone Android.

Stando al comunicato stampa rilasciato dall’associazione stessa, al centro dell’esposto c’è proprio l’impossibilità di disattivare la funzione di backup delle chat dall’applicazione WhatsApp. Di seguito citiamo parte del comunicato: “Come noto WhatsApp, per impostazione predefinita, salva le chat in locale sulla memoria del dispositivo o sulla scheda SD inserita nello smartphone Android, e/o su Google Drive. Quando però si tenta di disattivare la funzione impostando il valore su ‘Mai’, la procedura continua ad avviarsi, arrecando grande disagio agli utenti”.

Secondo il Codacons, tale situazione farebbe sì che la volontà dell’utente di non procedere al salvataggio dei dati non venga rispettata, in violazione dei principi generali sul trattamento dei dati personali. Insomma, si tratterebbe del trattamento di dati senza consenso effettivo e per finalità non volute dall’utente. L’associazione è certa che si tratti di un rischio potenziale enorme anche per la sicurezza dei dati stessi, in quanto essi sarebbero esposti a data breach.

A una istanza d’accesso presentata dal Codacons, i gestori della piattaforma (ora ufficialmente marchiata Meta anche nell'app stessa) avrebbero risposto che, effettivamente, “gli utenti possono eseguire ulteriori backup locali sul proprio dispositivo, ma non possono disattivare il Backup Standard”. Ora il Codacons si aspetta l’intervento del Garante per la Privacy con l’apertura di un procedimento per soddisfare le richieste di esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR. In assenza di interventi a tutela della privacy degli utenti, il Codacons è pronto a intentare una mega class action contro WhatsApp per conto di milioni di italiani che hanno scaricato l’app sui propri telefonini.