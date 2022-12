Le code dei dinosauri potevano infrangere la barriera del suono?

Recentemente sono stati pubblicati due studi che hanno acceso un dibattito all'interno della comunità dei paleontologi. Il primo documento ufficiale sostiene che le lunghe code di alcuni dinosauri erbivori (come i sauropodi) fossero capaci di infrangere la barriera del suono come una frusta, mentre un secondo studio smentisce quanto affermato.

Quest'ultimo, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, contraddice l'idea che questi dinosauri fossero capaci di far schioccare le loro code alla stessa velocità del suono (circa 1.225 km/h al livello del mare). Invece, la vera velocità delle loro code è stata ridimensionata: sarebbe stata più vicina a quella di un veicolo a motore.

Gli scienziati hanno esaminato i fossili di cinque diplodocidi (una famiglia di dinosauri erbivori appartenenti ai sauropodi) separati e hanno creato un modello digitale di una coda utilizzando le misurazioni effettuate sui resti. La coda del modello misurava circa 12 metri di lunghezza, pesava 1.446 chilogrammi e conteneva 82 vertebre.

Ci sono pochi esemplari disponibili (due) per prendere i dati. "Dopo averlo fatto, abbiamo creato un modello e provato a replicare i risultati della velocità del suono dell'altro studio", ha dichiarato a LiveScience Simone Conti, l'autore principale dello studio e uno studente di dottorato che studia ingegneria aerospaziale e paleobiologia presso la NOVA School of Science and Technology in Portogallo.

Nella simulazione, invece di infrangere la barriera del suono, la coda del modello computerizzato si è sgretolata a causa della velocità. Per questo motivo sostengono che non possa mai aver raggiunto una velocità simile. "Nell'ingegneria aerospaziale, è comune testare parti di aeroplani per vedere quanto stress possono sopportare le strutture. Volevamo testare lo stesso approccio ma sui materiali organici degli animali. Non è comune vedere l'ingegneria aerospaziale e la paleontologia lavorare insieme", afferma infine Conti.

