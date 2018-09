Code in tutto il mondo per i nuovi iPhone Xs, Xs Max ed Apple Watch 4

Annunciati durante il keynote Apple del 12 Settembre i nuovi dispositivi iPhone Xs, Xs Max e dell'Apple Watch 4 4, sono finalmente arrivati negli Apple Store e nelle catene di distribuzione di tutto il mondo, e con esse, le immancabili code.

Negli Apple Store sparsi per il mondo, già tanti appassionati si sono messi in fila da mattino presto, con l'obiettivo di mettere le mani per primi sui nuovi device Apple. La maggior parte degli utenti aveva già preordinato il dispositivo attraverso il sistema di preorder sul sito ufficiale, ma alcuni coraggiosi hanno tentato la fortuna, sperando in qualche pezzo non ancora bloccato.

Le prime due persone al mondo ad aver comprato i nuovi iPhone e il nuovo Apple Watch sono stati Teddy Lee, studente coreano di 20 anni che ha deciso di tornare allo smartphone Apple dopo una breve parentesi con Samsung, e Mazen Kourouche, ragazzo di 21 anni al suo quarto rodeo verso l'acclamato iPhone.

Dalle foto in calce alla notizia potrete notare come gli Apple Store di Singapore, Kyoto, Sydney, Madrid e Londra si siano svegliati con file molto lunghe, per quanto forse meno imponenti rispetto a quelle per il lancio di Phone X. Da notare la gioia e la tenacia di questi aspiranti compratori, pronti a lottare contro caldo, freddo, intemperie e lunghe file, pur di accaparrarsi questi nuovi e affascinanti dispositivi.