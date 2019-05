Un codice è stato trovato su una roccia in Francia. 2.000 € per chi riesce a decifrarlo

Se siete esperti di vecchie lingue, appassionati di puzzle o semplici curiosi, un villaggio nel nord ovest della Francia ha offerto una ricompensa di 2.000 euro per chiunque sia in grado di decifrare la serie di lettere e simboli impressi in un macigno vicino alla città.

Questa misteriosa pietra è stata scoperta circa tre anni fa (ma si crede che sia stata scritta circa 230 anni fa), su una spiaggia vicino al villaggio di Plougastel-Daoulas, in Bretagna, ed è visibile solo con la bassa marea.

Un lato di questa roccia è decorato con lettere confuse e simboli, tra cui l'immagine di una barca a vela e un cuore, e delle date: 1786 e 1787. Véronique Martin, un funzionario della città, ha dichiarato ad una testata giornalistica online francese, che le date in questioni corrispondo alla costruzione di diverse batterie di artiglieria per la protezione di un forte vicino.

Questa informazione aggiuntiva potrebbe avere a che fare con la buona riuscita della decodificazione del codice, ma gli accademici che hanno visitato questa antica lastra di roccia non sono riusciti a svelare il mistero.

La città francese ha adesso aperto l'enigma al pubblico, dando alla gente fino al 30 Novembre per presentare le loro ipotesi sulla traduzione. Una giuria deciderà quale interpretazione è più probabile, e assegnerà il premio di 2.000 euro al vincitore.

Le sole parti leggibili dell'iscrizione sembrano essere le seguenti: "ROC AR B ... DRE AR GRIO SE EVELOH AR VIRIONES BAOAVEL ... R I OBBIIE: BRISBVILAR ... FROIK … AL."

Queste scritte raccontano molto probabilmente una storia; una delle storie più importanti raccontata dalla roccia è senza dubbio quella dello scontro di una cometa sulla Terra 13.000 anni fa.