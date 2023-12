Il codice sorgente di iOS 18 ha svelato una possibile novità in arrivo su iPhone 16

Mentre Apple corre verso il lancio di Apple Vision Pro, direttamente dal codice sorgente iOS 18 arrivano delle importanti notizie sulla scheda tecnica di iPhone 16, la gamma di smartphone made in Apple in arrivo nel corso del 2024.

Secondo quanto emerso da “Crystal”, ovvero il nome in codice con cui è noto il sistema operativo, tutti e quattro i modelli di iPhone 16 in arrivo nel 2024 dovrebbero sfoggiare il nuovo chipset A18. Apple quindi dovrebbe dire addio alla differenziazione introdotta qualche anno fa, che ha portato all’integrazione dell’SoC A17 Pro da 3nm solo su iPhone 15 Pro e Pro Max.

Il sorgente di iOS 18 infatti contiene dei riferimenti ai quattro modelli di iPhone, tutti separati da un identificatore univoco che li menziona:

D47: ‌iPhone 16‌

D48: ‌iPhone 16‌ Plus

D93: iPhone 16 Pro

D94: ‌iPhone 16 Pro‌Max

Nella lista non è presente alcuna variante Ultra, il che suggerisce che Apple non è ancora pronta ad introdurre un nuovo schema di denominazione. L’SoC che li accomunerà è noto con il numero T8140 ed il nome in codice “Tahiti”.

Non è da escludere che Apple possa però proporre due varianti dell’A18: una Pro ed una non pro. Per iPhone 16 ed iPhone 16 Plus ad esempio, l’SoC è noto come “D6y”, mentre per iPhone 16 Pro e Pro Max “D4x”. Secondo molti le due configurazioni potrebbero essere differenti, anche alla luce delle differenze di prezzo.