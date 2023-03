Ecco i codici sconto dello Xiaomi Fan Festival: fino a 60 euro in meno in carrello

Vi abbiamo già fatto sapere su queste pagine che è iniziato lo Xiaomi Fan Festival. Tuttavia, ciò di cui potreste non essere a conoscenza sono i codici sconto lanciati per l'occasione: in questa sede raccogliamo dunque le iniziative promozionali di questo tipo lanciate dal brand.

Codici sconto da applicare in carrello per lo Xiaomi Fan Festival

XFF60D : 60 euro di sconto su Xiaomi Buds 3;

XFF20P : 20 euro di risparmio su Redmi Buds 3 Pro;

XFF60W : 60 euro di sconto su Xiaomi Watch S1 Active;

XFF20B : 20 euro di risparmio su Xiaomi Buds 4 Pro;

XFF60T : 60 euro di sconto su Xiaomi Buds 3T Pro;

XFF50V : 50 euro di risparmio su Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light;

XFF60A : 60 euro di sconto su Xiaomi Conference TapCast;

XFF20R : 20 euro di risparmio su Xiaomi Mi Portable Photo Printer;

XFF10C : 10 euro di sconto su Xiaomi Mi Smart Scale 2;

XFF50D : 50 euro di risparmio su Xiaomi Smart Doorbell 3;

XFF10T : 10 euro di sconto su Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13,5";

XFF20W : 20 euro di risparmio su Redmi Watch 2 Lite;

XFF50B: 50 euro di sconto su Xiaomi Book S 12,4".

Insomma, l'iniziativa promozionale lanciata nella giornata del 27 marzo 2023, che proseguirà fino alle ore 09:59 del 6 aprile 2023, consente di utilizzare un buon numero di codici sconto. Per il resto, se siete interessati ad approfondire ulteriormente gli sconti disponibili (sì, ci sono anche ulteriori codici, ad esempio, per Redmi Note 12), potreste voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Xiaomi.